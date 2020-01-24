РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» обыграл «Ригу» в товарищеском матче. Мамаев и Еременко забили

17:55
Теги:

«Ростов» одержал победу над «Ригой» (3:1) в товарищеском матче. В составе российской команды дважды отличился полузащитник Роман Еременко и еще один гол на счету хавбека Павла Мамаева.

Для 31-летнего Мамаева этот забитый мяч стал первым в составе «Ростова».

Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января.

Ростов — Рига

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир