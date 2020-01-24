«Ростов» обыграл «Ригу» в товарищеском матче. Мамаев и Еременко забили

«Ростов» одержал победу над «Ригой» (3:1) в товарищеском матче. В составе российской команды дважды отличился полузащитник Роман Еременко и еще один гол на счету хавбека Павла Мамаева.

Для 31-летнего Мамаева этот забитый мяч стал первым в составе «Ростова».

Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января.