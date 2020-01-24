«Ростов» обыграл «Ригу» в товарищеском матче. Мамаев и Еременко забили
17:55
«Ростов» одержал победу над «Ригой» (3:1) в товарищеском матче. В составе российской команды дважды отличился полузащитник Роман Еременко и еще один гол на счету хавбека Павла Мамаева.
Для 31-летнего Мамаева этот забитый мяч стал первым в составе «Ростова».
Команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января.
Голы Еременко и Мамаева принесли «Ростову» победу над «Ригой» ???— Football Club Rostov (@rostovfc) January 24, 2020
?
Дубль в составе нашей команды оформил Роман Еременко, еще один гол забил Павел Мамаев. ?
?#ФКРостов #СборыРостова #РостовРига pic.twitter.com/q0aPBpvNu4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...