19:48 | Футбол — РПЛ

"Ростов" вновь вышел вперед в матче с ЦСКА благодаря дублю Шомуродова

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"Ростов" вновь вышел вперед в матче Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. На 44-й минуте дублем отметился нападающий Элдор Шомуродов

 

ЦСКА - Ростов

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