"Ростов" вновь вышел вперед в матче с ЦСКА благодаря дублю Шомуродова

"Ростов" вновь вышел вперед в матче Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. На 44-й минуте дублем отметился нападающий Элдор Шомуродов.
⚽️ Элдор Шомуродов оформляет первый дубль на Кубке Париматч Премьер— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 июля 2019 г.
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