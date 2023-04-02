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Судейство

Сегодня, 19:56

«Ростов» — «Торпедо»: арбитр Амелин «украл» у команд около трех минут

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Алексей Амелин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В еще одном матче 21-го тура чемпионата России арбитр не добавил достаточно времени к одному из таймов, «украв» у футболистов несколько минут.

В игре «Ростов» — «Торпедо» до перерыва было потрачено больше двух минут на назначение 11-метрового удара, около двух с половиной минут на наказание Данила Глебова, около минуты на оказание помощи Ивану Енину. Это только основные временные потери.

Получается, что судье следовало добавить минут шесть. Но он добавил только три и столько же и дал сыграть.

Павел Кукуян. «Факел» — ЦСКА: Кукуян «украл» у первого тайма больше двух минут
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Торпедо М

Футбол
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
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