Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил настрой команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

«Еще три тура до конца сезона. Мы на хорошем ходу. И мы рассчитываем продолжить нашу серию. Мы что, икебана? Для чего мы приехали? Играть в свой футбол и набрать три очка. Мы еще не решили свои цели.

Наша цель — выигрывать каждый матч.

«Зенит» — отличная команда, суперкачественные футболисты. Жду сложную игру. И каждой команды есть свои сильные качества. Возможно, встречаются две самых сильных команды в российском футболе. Жду суперфутбола.

Когда выигрываешь 11 раз подряд, то это дает уверенность. Но это не имеет значения в этой игре. Они хотят стать чемпионами. Посмотрим, что будет через два часа», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».