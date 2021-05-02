Николич — о настрое на матч с «Зенитом»: «Встречаются две самых сильных команды в российском футболе»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил настрой команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».
«Еще три тура до конца сезона. Мы на хорошем ходу. И мы рассчитываем продолжить нашу серию. Мы что, икебана? Для чего мы приехали? Играть в свой футбол и набрать три очка. Мы еще не решили свои цели.
Наша цель — выигрывать каждый матч.
«Зенит» — отличная команда, суперкачественные футболисты. Жду сложную игру. И каждой команды есть свои сильные качества. Возможно, встречаются две самых сильных команды в российском футболе. Жду суперфутбола.
Когда выигрываешь 11 раз подряд, то это дает уверенность. Но это не имеет значения в этой игре. Они хотят стать чемпионами. Посмотрим, что будет через два часа», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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