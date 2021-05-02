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Николич — о настрое на матч с «Зенитом»: «Встречаются две самых сильных команды в российском футболе»

18:42
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил настрой команды на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

«Еще три тура до конца сезона. Мы на хорошем ходу. И мы рассчитываем продолжить нашу серию. Мы что, икебана? Для чего мы приехали? Играть в свой футбол и набрать три очка. Мы еще не решили свои цели.

Наша цель — выигрывать каждый матч.

«Зенит» — отличная команда, суперкачественные футболисты. Жду сложную игру. И каждой команды есть свои сильные качества. Возможно, встречаются две самых сильных команды в российском футболе. Жду суперфутбола.

Когда выигрываешь 11 раз подряд, то это дает уверенность. Но это не имеет значения в этой игре. Они хотят стать чемпионами. Посмотрим, что будет через два часа», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Зенит — Локомотив

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры