«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ
17:26
«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1).
У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.
В следующем матче на сборе подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ригой» 24 января.
Роман Еременко с пенальти сравнивает счет в матче #РостовПахтакор 1:1 pic.twitter.com/tACe61kILS— Football Club Rostov (@rostovfc) January 20, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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