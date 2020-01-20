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«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ

17:26
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«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1).

У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.

В следующем матче на сборе подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ригой» 24 января.

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