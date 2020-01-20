«Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором» на сборе в ОАЭ

«Ростов» в контрольном матче на сборе в ОАЭ сыграл вничью с «Пахтакором» (1:1).

У ростовчан отличился Роман Еременко, реализовавший пенальти.

В следующем матче на сборе подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ригой» 24 января.