РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» — «Рубин»: видео голов

20:58
Теги:

«Ростов» дома принимает «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России. На 15-й минуте встречи отличился нападающий Евгений Марков. Спустя 14 минут форвард Элдор Шомуродов ворвался в штрафную, смещаясь в центр, убрал защитника гостей Константина Плиева и пробил по воротам Юрия Дюпина. На 87-й минуте встречи хавбек «Ростова» Александр Саплинов вывел хозяев вперед.

15-я минута: гол Маркова

29-я минута: гол Шомуродова

87-я минута: Гол Саплинова

«СЭ» ведет текстовую трансляцию «Ростов» — «Рубин».

Крылья Советов — Спартак

Чемпионат России: новости и статьи, обзоры матчей, календарь игр, турнирная таблица

Опрос

проголосовало: 16613
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир