«Ростов» — «Рубин»: видео голов
«Ростов» дома принимает «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России. На 15-й минуте встречи отличился нападающий Евгений Марков. Спустя 14 минут форвард Элдор Шомуродов ворвался в штрафную, смещаясь в центр, убрал защитника гостей Константина Плиева и пробил по воротам Юрия Дюпина. На 87-й минуте встречи хавбек «Ростова» Александр Саплинов вывел хозяев вперед.
15-я минута: гол Маркова
? Евгений Марков забивает свой второй мяч в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? Смотрите #РостовРубин на #МАТЧТВ https://t.co/3HxLdkZaVe
29-я минута: гол Шомуродова
? Пятый гол Элдора Шомуродова в текущем сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? Смотрите #РостовРубин на #МАТЧТВ https://t.co/TKuw6mfP4l
87-я минута: Гол Саплинова
? Александр Саплинов выводит «Ростов» вперед.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
? #РостовРубин на #МАТЧТВ https://t.co/UZUG2nMDIv
«СЭ» ведет текстовую трансляцию «Ростов» — «Рубин».
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