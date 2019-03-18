"Ростов" поздравил Паршивлюка с юбилеем

"Ростов" поздравил защитника Сергея Паршивлюка с днем рождения. Сегодня футболисту исполнилось 30 лет. Паршивлюк играет за "Ростов" с лета 2017 года.

– С днем рождения! Защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку исполнилось 30 лет! Желаем Сергею удачи, крепкого здоровья и больших побед!, – говорится на официальном сайте донской команды.