«Ростов» обыграл «Ротор» в матче молодежных команд

В матче девятого тура молодежного первенства России «Ростов» победил «Ротор» (3:1).

Ростовчане набрали 12 очков и занимают четвертое место в группе А. У «Ротора» пять очков и последнее, десятое место.

Молодежные команды

9-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 3:1 (1:0)

Голы: Лангович, 14 (1:0). Николаев, 52 — с пенальти (1:1). Тошевски, 79 (2:1). Тошевски, 80 (3:1).

Судья: Пчелинцев (Тамбов).

4 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».