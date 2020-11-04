«Ростов» обыграл «Ротор» в матче молодежных команд
19:10
В матче девятого тура молодежного первенства России «Ростов» победил «Ротор» (3:1).
Ростовчане набрали 12 очков и занимают четвертое место в группе А. У «Ротора» пять очков и последнее, десятое место.
Молодежные команды
9-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 3:1 (1:0)
Голы: Лангович, 14 (1:0). Николаев, 52 — с пенальти (1:1). Тошевски, 79 (2:1). Тошевски, 80 (3:1).
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
4 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».