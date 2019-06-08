"Ростов" не может договориться об аренде "Ростов Арены"

По информации "СЭ", у "Ростова" есть ряд разногласий с компанией "Спорт-Ин" по условиям сезонного договора аренды стадиона "Ростов Арена". На сегодняшний день соглашение до сих пор не подписано и клуб не может объявить о старте продаж сезонных абонементов.

Ситуацию "СЭ" прокомментировал PR-директор клуба Денис Штанько.

"На сегодняшний день договор аренды стадиона не подписан. Компания "Спорт-Ин" внесла изменения в условия договора и по некоторым пунктам у клуба есть разногласия. Мы направили несколько писем для получения разъяснений, но пока не получили на них ответа", – отметил Денис Штанько.

Также PR-директор клуба прояснил позицию "Ростова" относительно концерта группы "Ленинград" на "Ростов Арене". Напомним, мероприятие планируется на 13 сентября, при этом, согласно нового календаря, "Ростов" уже 15 сентября должен принять на домашней арене "Ахмат".

"Мы предложили перенести концерт "Ленинграда" на 31 августа – 1 сентября, чтобы у агрономов было две недели до ближайшего домашнего матча для приведения поля в порядок. Соответствующее письмо было направлено в "Спорт-Ин". Ответа также пока нет. Клуб не открывает продажи сезонных абонементов до подписания договора аренды "Ростов Арены", мы надеемся, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто", – добавил Штанько.

Напомним, первый матч нового сезона на этом стадионе планируется 14 июля – "Ростов" будет принимать "Оренбург". (Сергей Егоров)​