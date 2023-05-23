«Ростов» интересуется словенским полузащитником «Марибора»

Агент футболиста «Марибора» Яна Репаса Матей Скегро прокомментировал информацию о том, что «Ростов» интересуется его клиентом.

«Название клуба сказать не могу, но по поводу Репаса со мной связывались две команды из РПЛ. Думаю, этим летом игрок покинет «Марибор», — цитирует агента Sport24.

Контракт 26-летнего Репаса с «Марибором» рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/23 он провел 45 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.