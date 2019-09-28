«Ростов» играет против «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги. Дончане забили два гола в первом тайме: на 25-й минуте отличился хавбек Ивелин Попов, а на 37-й — нападающий Элдор Шомуродов.

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