РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» — «Динамо»: все голы матча

17:11
Теги:

«Ростов» играет против «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги. Дончане забили два гола в первом тайме: на 25-й минуте отличился хавбек Ивелин Попов, а на 37-й — нападающий Элдор Шомуродов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 9421
Все опросы
Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир