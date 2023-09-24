«Ростов» — ЦСКА: видео голов
«Ростов» принимает ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ.
Полузащитник хозяев Алексей Миронов забил гол на 7-й минуте, на 12-й отличился форвард ростовчан Егор Голенков. На 26-й минуте один мяч отыграл защитник армейцев Келвен.
7-я минута. Алексей Миронов — 1:0
12-я минута. Егор Голенков — 2:0
26-я минута. Келвен — 2:1
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
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ЦСКА
|5
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|3
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|К
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Брайан Мансилья
Оренбург
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