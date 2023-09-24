«Ростов» — ЦСКА: Голенков удвоил преимущество ростовчан

Нападающий «Ростова» Егор Голенков забил на 12-й минуте матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:0.

Данил Глебов воспользовался ошибкой Федора Чалова в штрафной ЦСКА и отдал пас назад. Голенков оказался с мячом на линии вратарской и точнов пробил в нижний угол.