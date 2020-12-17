«Ростов» — ЦСКА: Чалов забил впервые с 8 ноября
20:06
Форвард ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Нападающий забил впервые с 8 ноября 2020 года.
? Быстрый гол Федора Чалова— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020
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Нападающий отличился уже на второй минуте. Свой предыдущий гол он также забил «Ростову». Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.
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