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«Ростов» — ЦСКА: Чалов забил впервые с 8 ноября

20:06
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Нападающий забил впервые с 8 ноября 2020 года.

Нападающий отличился уже на второй минуте. Свой предыдущий гол он также забил «Ростову». Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.

Ростов — ЦСКА

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