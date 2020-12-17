Форвард ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Нападающий забил впервые с 8 ноября 2020 года.

Нападающий отличился уже на второй минуте. Свой предыдущий гол он также забил «Ростову». Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.