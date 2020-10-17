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«Ростов» арендовал Тугарева у «Локомотива»

20:07
Роман Тугарев. Фото ФК "Локомотив"
Роман Тугарев. Фото ФК "Локомотив"
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Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев арендован «Ростовом», сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Соглашение с 22-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

В минувшем сезоне Тугарев провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22945

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