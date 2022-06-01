Пресняков-старший отреагировал на переход Понсе из «Спартака» в «Эльче»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе из московской команды в испанский «Эльче».

«Щедро тратили деньги, так появился Понсе в «Спартаке». В первое время неплохо себя проявлял, потом включился и понял, что из себя представляет наш чемпионат. Тихоходный, нормальный, деньги платят. Поэтому стал хуже играть. Надо наоборот — покупать дешево, а продавать дорого. А в «Спартаке» наоборот», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее о выкупе «Эльче» 25-летнего аргентинца сообщила пресс-служба «Спартака».

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года. На счету аргентинца 25 голов и 5 результативных передач в 73 играх за красно-белых.