В «Спартаке» рассказали подробности продажи Понсе в «Эльче»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал «СЭ» подробности продажи форварда Эсекиэля Понсе в «Эльче».

«Мы рады успешно закончить переговоры с «Эльче» по трансферу Понсе. Испанский клуб решил ускорить решение вопроса по переходу, поскольку интерес к игроку был довольно высоким. Эсекиэль — очень хороший футболист и, надеюсь, проявит себя в испанском чемпионате. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — сказал Каттани.

Понсе выступал за «Спартак» с июля 2019 года, он забил 25 голов и отдал 5 результативных передач в 73 матчах за красно-белых.

Сегодня, 1 июня, «Спартак» объявил о том, что «Эльче» активировал опцию выкупа Понсе у московского клуба. Форвард играл за испанскую команду на правах аренды с февраля 2022 года и забил 1 гол в 13 матчах.