Пресняков-старший пожелал Кутепову продолжения карьеры, как у Глушакова

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход защитника Ильи Кутепова из московской команды.

«Понимаю Илью. Он воспитанник «Спартака». Редко его видел в последнее время. Играть-то хочется, футбольный век недолгий. Я надеюсь, что у Кутепова сложится карьера, как у Глушакова, который нашел себя в «Химках», стал душой команды. Парень хочет играть», — сказал Пресняков «СЭ».

28-летний российский защитник написал о своем уходе из «Спартака» в социальных сетях.

Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года. В составе красно-белых 28-летний россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Защитник покинет клуб на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2022 года.