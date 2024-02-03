Российские клубы интересуются условно осужденным защитником «Ниццы» Аталем

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, который приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти, интересен российским клубам, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, к 27-летнему игроку также проявляют интерес команды из Турции и Южной Америки. При этом не уточняется, какие именно клубы рассматривают вариант перехода футболиста.

В октябре 2023 года «Ницца» отстранила защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев».

Аталь, помимо условного срока за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, был оштрафован уголовным судом Ниццы на 45 тысяч евро. Футболист подал апелляционную жалобу на приговор суда.