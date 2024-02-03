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Сегодня, 18:13

Российские клубы интересуются условно осужденным защитником «Ниццы» Аталем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Юсеф Аталь.
Фото Global Look Press

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь, который приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти, интересен российским клубам, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, к 27-летнему игроку также проявляют интерес команды из Турции и Южной Америки. При этом не уточняется, какие именно клубы рассматривают вариант перехода футболиста.

В октябре 2023 года «Ницца» отстранила защитника за публикации о конфликте Израиля и Палестины. Он выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев».

Аталь, помимо условного срока за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, был оштрафован уголовным судом Ниццы на 45 тысяч евро. Футболист подал апелляционную жалобу на приговор суда.

Юсеф Аталь. Игрок «Ниццы» извинился за призыв устроить «черный день для евреев». Его могут выгнать из клуба

Источник: Экрем Конур
ФК Ницца
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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