«Пари НН» в товарищеском матче уступил «Аль-Фейхе»

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«Пари НН» в товарищеском матче в Абу-Даби уступил клубу «Аль-Фейха» со счетом 1:2.

В составе нижегородского клуба отличился Николай Калинский, реализовавший пенальти.

В следующем матче «Пари НН» 21 февраля встретится с «Ростовом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Пари Нижний Новгород» — «Аль-Фейха» — 1:2 (0:0)

Голы: Кааби, 54 (0:1). Калинский, 71 — с пенальти (1:1). Аль-Хайбари, 85 (1:2).

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин (Кукушкин, 60), Гоцук (Живоглядов, 46), Каккоев (Тихий, 46), Глущенков (Александров, 46. Ведерников, 89), Боженов (Варганов, 46), Кухарчук (Стоцкий, 46), Карапузов (Калинский, 46), Марадишвили (Жигулев, 46), Ермаков (Трошечкин, 46), Майга (Царукян, 46), Боселли (Кутателадзе, 46).

«Аль-Фейха»: Стойкович (Аль-Хайбари, 46), Аль-Дукаил, Аль-Шувайши (Аль-Рашиди, 46), Аль-Кайдхи, Аль-Бакави (Сабири, 46), Аль-Халаф (Кааби, 46), Хакави (Аль-Кааби, 46), Аль-Раммах (Оньекуру, 46), Аль-Доваиш, Цимирот (Маджраши, 46), Мандаш, Аль-Анзи, Нвакаеме, Аль-Лухиани.

3 февраля. Абу-Даби. Стадион «Abu Dhabi Cricket and Sports Hub».