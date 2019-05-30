Российская премьер-лига - шестая по доходам в Европе

Аудиторская компания Deloitte составила рейтинг доходов среди европейских футбольных лиг за сезон-2017/18. Российская премьер-лига (РПЛ) заняла шестое место - 813 миллионов евро.

Первое место по общему доходу в сезоне-2017/18 заняла английская премьер-лига (5,44 миллиарда). Далее: чемпионат Германии (3,168 миллиарда), Испании (3,073), Италии (2,217) и Франции (1,692).

При определении общей суммы учитывались доход от продажи билетов, доходы от продажи прав на телевизионные трансляции, доходы от спонсоров и коммерческой деятельности.

По сравнению с предыдущим сезоном доходы РПЛ выросли по всем пунктам. Доходы от продажи прав на трансляции выросли на 33 процента и составили 112 миллиона. Доходы от продажи билетов возросли в два раза и составили 52 миллиона. От спонсорских соглашений лига получила 497 миллионов. Иные доходы составили 152 миллиона.