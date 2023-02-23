Роша заявил, что чувствует себя в полной безопасности в России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что не испытывает проблем в связи с пребыванием в России.

«Были ли проблемы из-за того, что я поехал в Россию? Просто не позволяю никому так говорить. Жена, семья, агенты рассуждают так: если это хорошо для тебя и для нас — хорошо, езжай. Так и тут: мы обсудили вариант с ЦСКА, рассмотрели его со всех сторон и выбрали его осознанно. В России все совершенно спокойно, чувствую себя в полной безопасности и комфорте», — приводит слова Роша Sport24.

28-летний бразильский футболист перешел в армейский клуб из «Портимоненсе» осенью прошлого года.