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Сегодня, 12:24

Роша заявил, что чувствует себя в полной безопасности в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что не испытывает проблем в связи с пребыванием в России.

«Были ли проблемы из-за того, что я поехал в Россию? Просто не позволяю никому так говорить. Жена, семья, агенты рассуждают так: если это хорошо для тебя и для нас — хорошо, езжай. Так и тут: мы обсудили вариант с ЦСКА, рассмотрели его со всех сторон и выбрали его осознанно. В России все совершенно спокойно, чувствую себя в полной безопасности и комфорте», — приводит слова Роша Sport24.

28-летний бразильский футболист перешел в армейский клуб из «Портимоненсе» осенью прошлого года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-igrok-tsska-rosha-v-rossii-vse-sovershenno-spokoyno-chuvstvuyu-sebya-v-polnoy-bezopasnosti-i-komforte
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Виллиан Роша
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Квинси Промес

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Краснодар

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И К Ж
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Торпедо М

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