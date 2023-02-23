Мостовой рассказал о планах получить тренерскую лицензию
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что футболисты с большим опытом должны иметь возможность попробовать себя в качестве тренеров.
«Когда я собираюсь получить тренерскую лицензию? Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию. Сначала можно получить категорию B, а потом A? Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я в 25 лет только в футбол играл. Я думаю, что те, кто отдали всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность — тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия! Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50. Сделаю — сделаю, получится — значит получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать. Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет! Есть многие, которые никогда не играли нигде, и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют еще, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.
Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта», «Алавес».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2