Мостовой рассказал о планах получить тренерскую лицензию

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что футболисты с большим опытом должны иметь возможность попробовать себя в качестве тренеров.

«Когда я собираюсь получить тренерскую лицензию? Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию. Сначала можно получить категорию B, а потом A? Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я в 25 лет только в футбол играл. Я думаю, что те, кто отдали всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность — тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия! Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50. Сделаю — сделаю, получится — значит получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать. Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет! Есть многие, которые никогда не играли нигде, и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют еще, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта», «Алавес».