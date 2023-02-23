Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:42

Мостовой рассказал о планах получить тренерскую лицензию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что футболисты с большим опытом должны иметь возможность попробовать себя в качестве тренеров.

«Когда я собираюсь получить тренерскую лицензию? Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу, меня спросили, а я просто ответил. Я честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию. Сначала можно получить категорию B, а потом A? Давайте так. Мне, все-таки, не 25 лет, я в 25 лет только в футбол играл. Я думаю, что те, кто отдали всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность — тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия! Я говорю о том, чем я всю жизнь занимался, и мне уже за 50. Сделаю — сделаю, получится — значит получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать. Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому все равно не нужны. И у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают! Потому что команд столько нет! Есть многие, которые никогда не играли нигде, и пролезают везде, вот этому я удивляюсь, как Тедеско и другие. А потом меня и критикуют еще, порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за такие клубы, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта», «Алавес».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10672595-mostovoj-rasskazal-o-planah-poluchit-trenerskuyu-licenziyu.html
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роша заявил, что чувствует себя в полной безопасности в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости