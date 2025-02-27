Роша сказал, как его жизнь изменилась после рождения дочки: «Что-то у меня в голове поменялось»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как изменилась его жизнь после 30 лет.

«Главное изменение — рождение дочки. Думаю, тогда что-то у меня в голове поменялось, я понял, что несу теперь ответственность еще за одного человека. Семья прилетала ко мне на день рождения, у нас была пауза между сборами — мы провели вместе три дня в Дубае. Что касается самой этой даты, то это просто еще один день, еще один год. Но хорошо, что есть момент, когда ты можешь оглянуться, посмотреть и подумать: чего ты добился, что берешь с собой, что нужно оставить в прошлом», — сказал Роша «СЭ».

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.