Роша о возможном уходе из ЦСКА этой зимой: «Кажется, какие-то разговоры были»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в прошедшее трансферное окно.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе ряда клубов к 30-летнему защитнику.
— Болельщики ЦСКА были воодушевлены твоим фото с семьей в самолете, посчитав, что, перевезя в Москву жену и дочку, ты точно никуда не уедешь.
— Как я уже говорил, у меня контракт с ЦСКА, а контракт надо выполнять! Пусть клуб и мой агент решают по поводу трансферов, а я продолжу выходить на поле и отдавать всего себя ради ЦСКА и красно-синих цветов.
— То есть все слухи по поводу твоего возможного возвращения в Бразилию зимой — лишь слухи?
— Если честно, кажется, какие-то разговоры были. Но это не мое дело. Если ЦСКА решит, что настал момент для моего ухода, агент начнет прорабатывать варианты. Если же клуб сочтет, что я нужен ему, — я тут, всегда в распоряжении команды и главного тренера. Вот и все.
В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
