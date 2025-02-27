Роша о возможном уходе из ЦСКА этой зимой: «Кажется, какие-то разговоры были»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в прошедшее трансферное окно.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе ряда клубов к 30-летнему защитнику.

— Болельщики ЦСКА были воодушевлены твоим фото с семьей в самолете, посчитав, что, перевезя в Москву жену и дочку, ты точно никуда не уедешь.

— Как я уже говорил, у меня контракт с ЦСКА, а контракт надо выполнять! Пусть клуб и мой агент решают по поводу трансферов, а я продолжу выходить на поле и отдавать всего себя ради ЦСКА и красно-синих цветов.

— То есть все слухи по поводу твоего возможного возвращения в Бразилию зимой — лишь слухи?

— Если честно, кажется, какие-то разговоры были. Но это не мое дело. Если ЦСКА решит, что настал момент для моего ухода, агент начнет прорабатывать варианты. Если же клуб сочтет, что я нужен ему, — я тут, всегда в распоряжении команды и главного тренера. Вот и все.

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.