Хомуха — о матче «Зенита» и ЦСКА: «Это борьба философий»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых с армейцами в 19-м туре РПЛ.

«Будет интересный матч. «Зенит» борется за чемпионский титул, а ЦСКА будет стараться оказаться в первой тройке. ЦСКА может победить. В прошлом году они уверенно играли против «Зенита», большой разницы между командами не было. В этом году армейцам тоже по силам отобрать очки у «Зенита», даже играя на выезде. ЦСКА может сделать это за счет организации, за счет самоотдачи. ЦСКА — это очень неуступчивая команда, которая идет в противовес трансферной политике «Зенита». Если «Зенит» засыпает деньгами и берет любого футболиста, которого они хотят взять. ЦСКА себе этого позволить не может, довольствуясь футболистами, соответствующими критерию цена-качество. Это борьба философий, разных подходов. ЦСКА на футбольном поле может противостоять «Зениту», — цитирует Хомуху Legalbet.ru.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 1 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками. Армейцы располагаются на шестой строчке с 31 баллом.