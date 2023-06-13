Роша считает, что ЦСКА по силам стать чемпионом России

Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что армейцам по силам стать чемпионами России в следующем сезоне.

«Будем работать, чтобы выиграть РПЛ в следующем сезоне. Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем все для этого. У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счетом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне ЦСКА набрал в 30 турах 58 очков и завоевал серебряные медали чемпионата России. Армейцы на 12 очков отстали от «Зенита». Стоит отметить, что подопечные Владимира Федотова также стали победителями FONBET Кубка России, обыграв в решающем матче турнира «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).