"Сантос" может приобрести нападающего "Спартака" Педро Рошу. Как утверждает Fox Sports, "рыбы" рассматривают 24-летнего бразильца в качестве замены форварду Родриго, который в июле перейдет в "Реал". Сообщается, что Роша близок к возвращению в Бразилию, где он выступал за "Гремиу" с 2105 по 2017 год.

Ранее стало известно, что от аренды Роши отказался "Сан-Паулу", который не захотел платить за бразильца 1 миллион евро. В интервью "СЭ" футболист заявил, что не чувствует себя счастливым в России из-за отсутствия игровой практики.

В текущем сезоне Роша провел 8 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями.

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