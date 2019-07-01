Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"

Перед началом очередного тренировочного занятия на австрийских сборах игроки "Спартака" поздравили Зелимхана Бакаева и Андреа Романьоли традиционным коридором. Бакаева – с 23-летием, итальянского голкипера – с переходом в московскую команду.
Предполагалось, что он будет заниматься со "Спартаком-2", но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь Романьоли к работе с первой командой.
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https://spartak.com/news/2019-07-01-koridor_dlya_bakayeva_i_romanoli/
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