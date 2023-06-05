Романцев: «Как может не нравиться работа Семака в «Зените»? Он стал чемпионом 5 раз подряд»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что ему нравится работа Сергея Семака в «Зените».

«Мне нравится работа Семака. Как она может не нравится? Он стал чемпионом 5 раз подряд», — сказал Романцев.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда 5 раз подряд выиграла чемпионат России, а также трижды становилась обладателем Суперкубка страны и один раз завоевала Кубок страны.