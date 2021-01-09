Романцев сравнил «Спартак» 2000-х с нынешним «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в эфире шоу «Мама знает все», выходящем на «Авторадио», выразил мнение, что его команда могла претендовать на чемпионство в нынешнем чемпионате России.

— «Спартак» тех лет мог бы рассчитывать на чемпионство в нынешнем первенстве РПЛ? — цитирует официальный сайт РФС Романцева. — 100 процентов! Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» — на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно.

Почему? Не знаю. Собирался такой народ. Почему сейчас Пеле нет, почему Марадоны нет, почему Месси — один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит. В Москве тоже, хожу, смотрю — площадки все пустые. Я вырос в поселке под Красноярском, у нас любая площадка, чуть-чуть ровное поле, где окопов нет (там, кстати, много окопов, потому что Гражданская война проходила, Колчак воевал и с тех пор окопы еще остались заросшие) — уже стоят портфели, какие-то палки и гоняют мяч, которому тысяча лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд.

Сейчас не знаю, играют или нет. Я все валю на то, что у нас исчез дворовый футбол. Компьютер все заменил. Сколько Яшиных, Стрельцовых, Титовых сейчас, вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим? А они есть. Но, опять же, спортшколы — хорошая вещь, но это одна десятая, в лучшем случае.

В школе 2 часа в день 3-4 раза в неделю, в лучшем случае, ребенок тренируется. Какой из него футболист будет? Чем больше он тренируется, тем лучше футболист из него получится. Только пропаганда дворового футбола, чтобы общественники какие-то выходили на эти площадки, во дворы, организовывали — вот с этого надо начинать. Авторитет бы этому придать, чтобы об этом кричали и радио, и телевидение. А не показывали бы опять нас, старых, по телевизору. Вот это было бы здорово. А мы поможем, кто жив остался, с удовольствием будем ходить на площадки, во дворы. Только организуйте, дайте пацанам рекламу. Во всяком случае, с этого надо начинать, я считаю".