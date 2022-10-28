Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Романцев — о дисквалификации Федотова и Абаскаля: «Могли бы пригласить тренеров и просто побеседовать»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» выразил мнение по поводу попавшего в Сеть видео с перепалкой Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Недопонимание между тренерами порой действительно случается. Особенно в матчах такого накала, — сказал Романцев. — Но, как правило, с финальным свистком они с миром расходятся, поблагодарив друг друга. Не знаю, почему на сей раз их поведению было уделено такое внимание. Тем более, как вы заметили, никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало. Невольно начинаешь думать — либо КДК ищет любой повод для поднятия своего авторитета, либо хочет привлечь к своей деятельности дополнительное внимание. Если сам председатель КДК говорит, что никто никаких жалоб не подавал и неизвестно, кто и что кому говорил, то зачем раздувать весь этот сыр-бор? Могли бы пригласить тренеров и просто побеседовать. А вместо этого — штрафы с дисквалификацией! Да еще и резервному арбитру за компанию досталось за то, что он не слышал «оскорбительных слов». Тогда и телевизионщиков можно было привлечь — мол, что же вы самое «главное» в футболе не снимаете?!»

Леонид Слуцкий и&nbsp;Евгений Гинер в&nbsp;ЦСКА. «Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Читатели Die Welt ответили негативно высказавшемуся о РФ Зеленскому
В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников
Сын красноярского губернатора Усса заочно арестован в России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черевченко: «Осенью были предложения от команд РПЛ. Но сейчас надо немного отдохнуть»

Романцев — об ошибке Зобнина в дерби: «Не стал бы осуждать ЦСКА в нарушении фейр-плей, борьбу нужно вести до свистка»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости