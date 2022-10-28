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Черевченко: «Осенью были предложения от команд РПЛ. Но сейчас надо немного отдохнуть»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возобновлении работы в РПЛ.

«Сейчас не нужно дергаться, осталось меньше месяца до конца первой части сезона. Были конкретные предложения этой осенью от команд РПЛ. Отказался, потому что надо немного отдохнуть. Может быть, зимой окажусь в новой команде. Но не факт, что в России. Здесь надо хорошо общаться с агентами, иметь хороших друзей. Я не собираюсь сидеть возле гостиницы и напрашиваться на работу. Тренер не должен искать работу, она должна его искать», — сказал Черевченко «СЭ».

Последним клубом Черевченко были «Химки», которые он возглавлял с 25 сентября 2020 по 24 октября 2021 года, а также с 19 октября 2021 по 22 февраля 2022 года.

Игорь Черевченко
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