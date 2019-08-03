Роман Зобнин - о новичках: "В дортмундскую "Боруссию" и "Челси" случайных людей не приглашают"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился мыслями об изменениях в составе команды и оценил последние трансферы клуба.

– С Мирзовым я знаком по сборной России. Плюс мне всегда нравился стиль его игры. По крайней мере, когда он играл против "Спартака", у нас всегда возникали проблемы. Остальные ребята тоже осваиваются, вливаются в коллектив, - цитирует Зобнина официальный сайт "Спартака".

– Бакаева вы знали еще до того, как он уходил в аренду. Сейчас многие отмечают, что за год, проведенный в "Арсенале", он серьезно окреп. В тренировочном процессе его прогресс тоже очевиден?

– Конечно, за год в Туле он набрался опыта. Видно, что прибавил, смело берет игру на себя. Его позиция подразумевает необходимость раздавать голевые передачи или забивать самому. Зелимхан взял 10-й номер. Так что уверенность у него точно есть. Главное, чтобы это была не самоуверенность. Считаю, он готов показывать хорошую игру и приносить результат "Спартаку". Но пока прошло мало времени, чтобы делать выводы.

– А что знаете об Андре Шюррле?

– Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для "Спартака", ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле – качественный футболист. В дортмундскую "Боруссию" и "Челси" случайных людей не приглашают. Надеюсь, его игра подарит "Спартаку" много голевых атак.

– Помните ли игру Хенрика Ларссона?

– Помню его матчи в составе "Барселоны". Хотя я был тогда еще совсем маленьким. В "Барсу" опять же "левые" люди не попадают. Интересно, как проявит себя у нас его сын.