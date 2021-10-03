Роман Терюшков остается в ФК «Химки» после ухода с поста министра спорта МО
Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков рассказал о своем будущем в ФК «Химки» после ухода с поста министра спорта Московской области.
«В «Химках» я остаюсь. Этот клуб навсегда в моем сердце. Через неделю определимся с конкретным статусом», — сказал Терюшков «СЭ».
После 10 матчей «Химки» с 8 очками идут на 14 месте в таблице Тинькофф РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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