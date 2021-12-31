Лев Лещенко назвал лучшего тренера 2021 года
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» рассказал о главном событии 2021 года и назвал лучшего тренера.
«Самое главное событие — открытие стадиона «Динамо» после ковидных ограничений. У меня есть возможность ходить туда и радоваться результатам любимой команды. Для меня это самое главное событие. В центре города теперь есть замечательный стадион, куда все стремятся попасть. Все игроки «Динамо» молодцы! Хорошие и молодые ребята. Конечно, Шварц тоже молодец. Я считаю, что он тренер года. Хотел бы пожелать динамовцам в новом году войти в тройку призеров и играть в еврокубках», — сказал Лещенко «СЭ».
После 18 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице (36 очков), отставая от лидирующего «Зенита» на 2 балла.
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