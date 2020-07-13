Роман Широков: «Таким составом «Локомотив» должен как минимум выходить в четвертьфинал Лиги Европы»
13 июля 2020, 20:06
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал возможную отставку главного тренера «Локомотива» Марко Николича, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.
— Уберут ли Николича? Сейчас, конечно, нет, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Безусловно, это будет сильный удар в первую очередь по менеджменту, который принял это решение и упустил второе место. Непопадание в Лигу чемпионов — к чему готовиться? К Лиге Европы? Они таким составом должны как минимум в четвертьфинал выходить.
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