Роман Широков: «Таким составом «Локомотив» должен как минимум выходить в четвертьфинал Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал возможную отставку главного тренера «Локомотива» Марко Николича, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.

— Уберут ли Николича? Сейчас, конечно, нет, — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Безусловно, это будет сильный удар в первую очередь по менеджменту, который принял это решение и упустил второе место. Непопадание в Лигу чемпионов — к чему готовиться? К Лиге Европы? Они таким составом должны как минимум в четвертьфинал выходить.