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Роман Широков: «Спартак» может зацепиться за тройку с таким составом»

14:48
Роман Широков во время выступления за &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Широков во время выступления за &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что с таким составом красно-белые могут попасть в тройку по итогам чемпионата. В прошлом сезоне «Спартак» занял всего седьмое место.

 
Остон Урунов.«У Урунова 0 голов и 0 передач в «Уфе». Не думаю, что Умяров, Зобнин, Тимофеев хуже него». Широков — о новичке «Спартака»

— Про Александра Кокорина вы недавно сказали: «Ему не стоит идти в «Спартак», в ближайший год он там ничего не выиграет». Этот состав красно-белых не под серьезную задачу?

— А что вы считаете высокими задачами?

— Допустим, попадание в тройку.

— С таким составом реально попасть в тройку. «Спартак» даже обязан это сделать.

— У кого состав сильнее?

— На данный момент у «Зенита» и «Локомотива». Еще посмотрим, как ЦСКА усилится. Но пока «Спартак» с таким подбором игроков вполне может зацепиться за тройку.

— Тогда, может быть, Кокорин и не зря пошел в «Спартак»?

— Если считать третье место — победой, то тогда да. Безусловно... А если мы говорим о трофее, то судите сами.(Виталий Айрапетов)

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