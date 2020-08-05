Роман Широков: «Спартак» может зацепиться за тройку с таким составом»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что с таким составом красно-белые могут попасть в тройку по итогам чемпионата. В прошлом сезоне «Спартак» занял всего седьмое место.

— Про Александра Кокорина вы недавно сказали: «Ему не стоит идти в «Спартак», в ближайший год он там ничего не выиграет». Этот состав красно-белых не под серьезную задачу?

— А что вы считаете высокими задачами?

— Допустим, попадание в тройку.

— С таким составом реально попасть в тройку. «Спартак» даже обязан это сделать.

— У кого состав сильнее?

— На данный момент у «Зенита» и «Локомотива». Еще посмотрим, как ЦСКА усилится. Но пока «Спартак» с таким подбором игроков вполне может зацепиться за тройку.

— Тогда, может быть, Кокорин и не зря пошел в «Спартак»?

— Если считать третье место — победой, то тогда да. Безусловно... А если мы говорим о трофее, то судите сами.(Виталий Айрапетов)