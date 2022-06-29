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Канчельскис: «Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари»

Канчельскис поделился мнением о переходе вратаря «Коринтианса» Ивана в «Зенит»
Давид Хачатрян
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вратаре «Коринтианса» Иване Куарежме да Силве, который в июле перейдет в «Зенит» на правах аренды.

В среду, 29 июня, сине-бело-голубые и бразильский клуб достигли соглашения о двусторонней аренде игроков. Петербуржцы отдали нападающего Юри Алберто и взяли 24-летнего бразильца и полузащитника Мантуана.

«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат». — Я считаю, наши вратари не хуже! Кто сказал, что бразильские вратари хорошие? У Бразилии всего два вратаря историю! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари».

При этом экс-полузащитник отметил, что бразильские игроки неплохо приживаются в России.

«Коммуникабельность от каждого человека зависит. Гильерме прижился. Ему нравится. Посмотрим, как этот будет вести себя. Вроде бы бразильцы все у нас неплохо приживались в России. Но не было такой надобности брать этого вратаря в «Зенит», — сказал он.

В середине июля Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4740499-kanchelskis-o-vratare-zenita-ivane-u-brazilii-dva-golkipera-za-istoriyu-nashi-ne-huzhe.html
Андрей Канчельскис
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ФК Зенит
ФК Коринтианс
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