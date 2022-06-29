Канчельскис: «Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вратаре «Коринтианса» Иване Куарежме да Силве, который в июле перейдет в «Зенит» на правах аренды.
В среду, 29 июня, сине-бело-голубые и бразильский клуб достигли соглашения о двусторонней аренде игроков. Петербуржцы отдали нападающего Юри Алберто и взяли 24-летнего бразильца и полузащитника Мантуана.
«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат». — Я считаю, наши вратари не хуже! Кто сказал, что бразильские вратари хорошие? У Бразилии всего два вратаря историю! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари».
При этом экс-полузащитник отметил, что бразильские игроки неплохо приживаются в России.
«Коммуникабельность от каждого человека зависит. Гильерме прижился. Ему нравится. Посмотрим, как этот будет вести себя. Вроде бы бразильцы все у нас неплохо приживались в России. Но не было такой надобности брать этого вратаря в «Зенит», — сказал он.
В середине июля Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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