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Павлюченко: «Буду рад, если Мостовой возглавит команду РПЛ»

Павлюченко отреагировал на новость о том, что Мостовой подал документы в тренерскую академию РФС
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на новость о том, что Александр Мостовой подал документы в тренерскую академию Российского футбольного союза (РФС).

«Да, в Медиалиге Мостовой мой тренер. В Fight Nigts играет много молодых ребят, а Александр тот человек, на которого смотрят. Его помнят, знают, он делится опытом и подсказывает во время игры и до. Он авторитет для молодых и для меня в том числе. Есть ли у Мостового перспективы в тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши. У него большой опыт, он в футболе всю жизнь. Буду рад, если он возглавит команду РПЛ, только удачи ему желаю. Как Мостовой управляет командой в МФЛ? Надо понимать, что Медиалига — не профессиональный футбол, это шоу, где играют блогеры, у нас много бойцов. Поэтому это чуть другой футбол и относиться к этому с профессиональной точки зрения неправильно. В клубах РПЛ другой подход. там надо другие слова до игры произносить и установку иную давать. Это две разные вещи, их сравнивать не надо», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Во втором сезоне Медийной футбольной лиги команда Fight Nights под руководством Мостового заняла последнее место в своей группе, выиграв два из восьми матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-budu-rad-esli-mostovoi-vozglavit-komandu-rpl-250520/
Александр Мостовой
Роман Павлюченко
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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