Хиддинк заявил, что падение уровня мастерства российских футболистов неизбежно

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о будущем российского футбола.

«Упадет ли уровень мастерства российских игроков? Это неизбежно. Без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.