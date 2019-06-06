Роман Бабаев: "С Бекао пока еще надеемся найти компромисс"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после заседания представителей клубов РПЛ прокомментировал ситуацию с защитником команды Родригу Бекао.

– Лимит сегодня не обсуждали. 20 команд в РПЛ? Не рассматривали.

– Бекао перейдет в итальянский чемпионат?

– Пока не хотелось бы комментировать слухи, но мы в контакте с футболистом. Пока ещё надеемся, что нам удастся найти компромиссное решение.

– По расширении лиги, когда вы хотите играть?

– Более раннее начало, более позднее окончание. Если в предстоящем сезоне первый тур планируется 14 июля, то в случае 18 команды он бы начался 7 июля. Также много обсудили инфраструктуры для проведения матчей в зимнем сезоне. Нам ее хватает оборудованных стадионов с подогревами, с крышами. (Александр Рогулев)

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