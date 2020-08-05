Роман Бабаев: «Пока слабо верится, что Бекао вернется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность возвращения защитника Бекао. Сейчас футболист выступает за «Удинезе»

— Правда, что Бекао может вернуться в ЦСКА?

— Я сейчас не хотел бы говорить про другие трансферы. Вы знаете, я предпочитаю общаться по свершившемся сделкам. Поверьте, список у нас достаточно большой. С Бекао мы регулярно на связи. Но это достаточно сложная история. И я не верю, что она на адекватных условиях может быть реализована. Мы бы не отказались от этого футболиста. Но сейчас он игрок «Удинезе». Поэтому условия трансфера могут быть для нас неприемлемым. Конечно, всякое в футболе бывает. Но говорить о его переходе как о трансефере с высокой долей вероятности не приходится. (Виталий Айрапетов)