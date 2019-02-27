Роман Бабаев: "По словам руководства "Уфы", "Зенит" и "Монако" действительно интересовались Дивеевым"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - о защитнике команде Игоре Дивееве.

– ЦСКА арендовал у "Уфы" Игоря Дивеева. Правда, что вы выиграли борьбу за центрального защитника у "Зенита" и "Монако"?

– Я, что называется, свечку не держал. Но со слов руководства "Уфы" – да, действительно интерес этих клубов к Игорю был. У нас сложились хорошие партнерские отношения с "Уфой". Мы видим, как прогрессирует Ваня Обляков. Договорились с Шамилем Газизовым. Благодарны ему, так как очевидно, что в данном случае с Дивеевым выбор был сделан в пользу футбола, а не в пользу денег. (Виталий Айрапетов).

Полное интервью Романа Бабаева - здесь.