Роман Бабаев: "По словам руководства "Уфы", "Зенит" и "Монако" действительно интересовались Дивеевым"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев - о защитнике команде Игоре Дивееве.
– ЦСКА арендовал у "Уфы" Игоря Дивеева. Правда, что вы выиграли борьбу за центрального защитника у "Зенита" и "Монако"?
– Я, что называется, свечку не держал. Но со слов руководства "Уфы" – да, действительно интерес этих клубов к Игорю был. У нас сложились хорошие партнерские отношения с "Уфой". Мы видим, как прогрессирует Ваня Обляков. Договорились с Шамилем Газизовым. Благодарны ему, так как очевидно, что в данном случае с Дивеевым выбор был сделан в пользу футбола, а не в пользу денег. (Виталий Айрапетов).
Полное интервью Романа Бабаева - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/match-rpl-arsenal-cska-2-marta-2019-perenesen-iz-tuly-v-groznyy-intervyu-gendirektora-cska-romana-babaeva-1517399/