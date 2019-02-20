Роман Бабаев: "Дзагоев - сильный, он справится. ЦСКА не будет искать ему замену"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о травме полузащитника Алана Дзагоева. 28-летний хавбек получил повреждение в товарищеском матче против "Картахены" (3:1). Он пройдет обследование в Германии 21 февраля.

- На сайте ЦСКА сказано, что Алан Дзагоев получил травму правого колена и в четверг пройдет медобследование. Летом у него заканчивается контракт…

- Дождемся официального диагноза. А потом уже будем обсуждать остальные моменты. Прежде всего, желаем Алану сил, терпения, здоровья! Он человек с характером, сильный. Думаю, он справится. А все остальные вопросы оставим на потом.

- Будет ли ЦСКА в срочном порядке искать ему замену на трансферном рынке?

- Остается три дня до закрытия окна. Не думаю, что будем искать ему замену на трансферном рынке. У нас есть свои ребята, которые смогут достойно заменить Алана. Хотя понятно, что у Дзагоева есть опыт, который очень важен. Но это футбол… К сожалению, травмы его неотъемлемая часть.

- Есть ли новости по Влашичу? Какова на сегодняшний день вероятность, что хорват не уйдет из ЦСКА летом?

- Пока новостей нет. (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей.

Черная полоса Дзагоева: все травмы футболиста за два последних года