16:58 | Футбол — РПЛ

Дзагоев пройдет обследование в Германии

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пройдет обследование в Германии в связи с травмой правого колена, информирует официальный сайт армейцев. Он отправится в эту страну 21 февраля вместе с доктором красно-синих Шагабутдином Керимовым

28-летний хавбек получил поврежение в товарищеском матче против "Картахены" (3:1). В ходе атаки он рухнул в чужой штрафной и схватился за правую ногу в районе бедра и колена. Его унесли с поля на носилках на 16-й минуте встречи. 

 

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/alan-dzagoev-proydet-obsledovanie-v-germanii/

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