Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пройдет обследование в Германии в связи с травмой правого колена, информирует официальный сайт армейцев. Он отправится в эту страну 21 февраля вместе с доктором красно-синих Шагабутдином Керимовым.

28-летний хавбек получил поврежение в товарищеском матче против "Картахены" (3:1). В ходе атаки он рухнул в чужой штрафной и схватился за правую ногу в районе бедра и колена. Его унесли с поля на носилках на 16-й минуте встречи.

Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся 🙏 #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Дзагоев провел 11 матчей за ЦСКА и отметился 1 голевой передачей.

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