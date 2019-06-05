Роман Асхабадзе: "Краснодар" правильно поступил, продав Смолова"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что "Краснодару"​ не стоит приобретать летом нового нападающего. По его мнению, продажа Федора Смолова​ была правильным решением.

– Не нужно ли "Краснодару" поискать нападающего-бомбардира?

– С уходом Смолова такого игрока в "Краснодаре" действительно не нашлось. Но давайте посмотрим в турнирную таблицу. Весной "быки" бились чуть ли не за чемпионство. О чем это говорит?

– О том, что уход Смолова – не катастрофа?

– Совершенно верно. Не катастрофа. Не забывайте, что "Краснодар" еще и на его трансфере заработал хорошие деньги. Его уход не сказался на игре, команда показала лучший спортивный результат в своей истории. Так что все было сделано правильно.

– То есть, и сейчас "Краснодару" не нужно приобретать форварда?

– Есть ребята, которые прогрессируют. Игнатьев​, например. С Ари продлили контракт. То есть тренер может варьировать линию атаки. (Виталий Айрапетов)

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