Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА
11 октября, 14:35
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев принял предложение руководства ЦСКА и приступил к работе с молодежной командой, информирует официальный сайт армейцев.
Гусев начал тренерскую карьеру в январе 2019 года в академии ЦСКА. В последнее время специалист возглавлял сборную России до 16 лет.
В качестве футболиста Гусев выступал в «Динамо», ЦСКА, а также в украинских «Днепре» и «Арсенале». За сборную России он отыграл 31 матч, забил 1 гол и принял участие в Евро-2004. С армейцами хавбек выиграл три чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/rolan-gusev-starshiy-trener-molodezhnoy-komandy/
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