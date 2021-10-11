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Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА

11 октября, 14:35
Ролан Гусев. Фото ПФК ЦСКА
Ролан Гусев. Фото ПФК ЦСКА
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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев принял предложение руководства ЦСКА и приступил к работе с молодежной командой, информирует официальный сайт армейцев.

Гусев начал тренерскую карьеру в январе 2019 года в академии ЦСКА. В последнее время специалист возглавлял сборную России до 16 лет.

В качестве футболиста Гусев выступал в «Динамо», ЦСКА, а также в украинских «Днепре» и «Арсенале». За сборную России он отыграл 31 матч, забил 1 гол и принял участие в Евро-2004. С армейцами хавбек выиграл три чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/rolan-gusev-starshiy-trener-molodezhnoy-komandy/

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Александр Кравченко все материалы автора

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