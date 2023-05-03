Родионов рассказал о влиянии агентов на детско-юношеский футбол в России
Президент Академии «Спартак» Сергей Родионов рассказал о том, является ли деятельность агентов проблемой для детско-юношеского футбола.
— Агенты однозначно влияют на ребят, — подчеркнул Родионов. — И порой не с лучшей стороны. На уровне академии регулировать этот вопрос достаточно сложно. Но мы работаем в этом направлении. На родительских собраниях и в индивидуальных беседах. Потому что в основном начало диалога ведется именно через родителей, многое зависит от них.
Какими методами пользуются некоторые агенты сегодня, можно догадаться. Иногда на определенных этапах при участии агента игрок принимает решение покинуть академию, если не находится при этом на контракте. В такой ситуации сделать что-то довольно сложно. Мы спрашиваем родителей: «А что вас не устраивает?» Обычный ответ: «Нам все нравится, но мы доверяем судьбу своего сына агенту». У нас это вызывает непонимание и недоумение.
Нам тяжело противопоставить что-то такому давлению на неокрепшие подростковые умы. Несколько раз в день им пишут разные люди, предлагая золотые горы и невероятную карьеру. В какой-то момент и ребенок, и родители сдаются под напором. И порой они оказываются в ситуации, когда не вольны самостоятельно принимать решения. Их принимает посторонний человек, руководствуясь своими интересами и разрушая только начинающуюся карьеру.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5