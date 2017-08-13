Роберто Манчини: "Почему хватался за голову? Хотел, чтобы Шатов больше шел в борьбу"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подчеркнул, что его команда старалась забить как можно больше голов в ворота "Ахмата" (4:0) в матче 6-го тура премьер-лиги. Также специалист отметил, что у него есть некоторые претензии к Олегу Шатову.

– Как должна играть команда, которая рано оказалась в большинстве – стараться забить как можно больше или сохранять силы на следующую игру?

– Сегодня нам нужно было продолжать играть так же активно и пытаться забить как можно больше, даже когда "Ахмат" остался в меньшинстве.

– Почему начало игры получилось для "Зенита" таким нервным? И что не получалось на левом фланге атаки, когда вы раза разом хватались за голову после действий Кришито и Шатова?

– Я был скорее доволен взаимодействием Шатова и Кришито. Я хотел, чтобы Шатов больше шел в борьбу, больше обыгрывал соперника один в один. Но стоит сказать, что мы играли против тяжелой, хорошей команды. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"