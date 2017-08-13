22:46 13 августа | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Почему хватался за голову? Хотел, чтобы Шатов больше шел в борьбу"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подчеркнул, что его команда старалась забить как можно больше голов в ворота "Ахмата" (4:0) в матче 6-го тура премьер-лиги. Также специалист отметил, что у него есть некоторые претензии к Олегу Шатову.

– Как должна играть команда, которая рано оказалась в большинстве – стараться забить как можно больше или сохранять силы на следующую игру?

– Сегодня нам нужно было продолжать играть так же активно и пытаться забить как можно больше, даже когда "Ахмат" остался в меньшинстве.

– Почему начало игры получилось для "Зенита" таким нервным? И что не получалось на левом фланге атаки, когда вы раза разом хватались за голову после действий Кришито и Шатова?

– Я был скорее доволен взаимодействием Шатова и Кришито. Я хотел, чтобы Шатов больше шел в борьбу, больше обыгрывал соперника один в один. Но стоит сказать, что мы играли против тяжелой, хорошей команды. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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novic

Эх..Если бы Шатов ещё умел обыгрывать. После владения мячом Шатов либо замедляет атаку, смещаясь в центр, либо просто теряет мяч на ровном месте.

23:35 13 августа

Лоуренс Аравийский

Зачем было покупать столько игроков с российскими паспортами? Что-бы лавку полировали.Если Манчини такой принципиальный,то выпустил бы вместо Шатова Полоза.А то разговоров о здоровой конкуренции много,а игравой практики у игроков сборной мало.

23:24 13 августа